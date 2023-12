Bessere Quoten als Bayern-Partie: Hazel Brugger stellt Rekord auf

Bereits die Folge am zweiten Advent von "Wer stiehlt mir die Show?", in der Matthias Schweighöfer als Moderator durch die Sendung führte, bescherte ProSieben einen Staffelrekord bei den Einschaltquoten. Am Sonntagabend konnte Comedienne Hazel Brugger diesen Rekord nun brechen. Die Show mit der Schweizerin als Moderatorin verfolgten am Sonntag im Schnitt 2,13 Millionen Menschen, was einem Gesamtmarktanteil von 8,6 Prozent entsprach. In der vorangegangenen fünften Ausgabe von Matthias Schweighöfer waren es 1,93 Millionen Menschen (Gesamtmarktanteil: 8 Prozent).