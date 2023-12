"Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik": Kritik zur "Weltspiegel"-Doku

"Ich bin nur ein Schüler. Und ihr behandelt mich, als ob ich ein Monster bin." Verzweifelte Worte des 17-jährigen Beau aus Florida. Er ist trans* und spritzt sich seit mehr als einem Jahr Testosteron. Mittlerweile, so müsste man meinen, sollte Akzeptanz gegenüber dem Thema herrschen. Was gibt es da auch nicht zu akzeptieren? Ein Blick auf Amerika zeigt jedoch, dass es Menschen wie Beau sind, deren Privatleben für den harten, teils schmutzigen Wahlkampf in den USA ausgenutzt wird. Kurz gesagt: Ihr Kampf um die eigene Identität wird von Politikerinnen und Politikern missbraucht, um so viele Menschen wie möglich für sich zu gewinnen. Was das bedeutet und welche Ausmaße das hat, zeigt die "Weltspiegel"-Doku "Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik".