"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum neuen Fall der Sylter Kommissare

Weihnachtliche Stimmung gibt es in der neuen Krimi-Folge "Nord Nord Mord" nicht. Ein Profi-Kiter wird fast umgebracht und ein anderer wird tot im Watt gefunden. Carl Sievers ( Peter Heinrich Brix ) und Ina Behrendsen ( Julia Brendler ) ermitteln.

Während Florian Silbereisen das ARD-Publikum zum großen "Adventsfestsingen" lädt, bietet das ZDF eine Woche vor Weihnachten ein Kontrastprogramm für all diejenigen, die auch im Dezember noch der wärmeren Jahreszeit nachtrauern. Statt Plätzchen wird hier zur Montags-Primetime Eis genascht, statt Schneelandschaften gibt es den Strand am windigen Sylter Königshafen zu bestaunen.

Besonders besinnlich ist "Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen" ohnehin nicht geraten, wird doch bereits in den ersten Minuten des Films ein brutaler Mordanschlag auf den Kitesurf-Trainer Tom Greiner (Anton Rubtsov) verübt. Der ehemalige Profi-Kiter überlebt – und trotzdem liegt am nächsten Tag eine Leiche im Watt. Pablo Hernandez (Iskander Madjitov) heißt der Spanier, der nur wenige Stunden zuvor versucht hat, Tom zu erdrosseln, und nun selbst tot ist.

Als Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) den möglichen Zeugen Tom mit einem Bild des Toten konfrontieren, will er den Mann jedoch noch nie gesehen haben. Auch Pablos Angriff verschweigt er. Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) findet indes heraus, dass Tom und Pablo sich eben doch gekannt haben: Der "beste Kitesurfer auf Sylt", wie Tom von seinem Freund Mats Dreyer (Nico Rogner) angepriesen wird, soll wenige Monate zuvor einen Surfunfall in Spanien verursacht haben. Ausgerechnet Pablo habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, erklären die spanischen Behörden dem Ermittler am Telefon.