"Sportler des Jahres 2023": Kritik zur Preisverleihung im ZDF

Das ZDF überträgt die 77. Preisverleihung aus dem Kurhaus in Baden-Baden. Wer wird Sportler und Sportlerin des Jahres 2023? Durch die Gala werden erstmals Lena Kesting und Sven Voss führen.

Neue Gesichter bei der Gala "Sportler des Jahres" im Kurhaus von Baden-Baden (ZDF, 17.12., um 22.15 Uhr). Erstmals nach 15 Jahren wird die Gala nicht mehr von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne moderiert. Das ZDF wolle "einige neue Akzente setzen", betont Sportchef Yorck Polus in einer ZDF-Mitteilung vom 10.12. kurz und knapp. Bislang hätten Müller-Hohenstein und Cerne die Gala "mit Bravour und Grandezza" moderiert. Mit Sven Voss (47) und Lena Kesting (29), die bislang Schwimmen, Skispringen und bei der Frauen-WM im Einsatz war, ist wohl ein Generationswechsel programmiert.

Deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit besten Chancen

Die Frage, wer Deutschlands beste Sportler sind, ist für die zuständige Sportpresse diesmal gar nicht so leicht zu beantworten. Ein neues Auswahlverfahren macht es womöglich noch etwas komplizierter. Die Vorauswahl treffen erstmals auch die Sportler selbst mit. Das ZDF überträgt die 77. Preisverleihung aus dem Kurhaus in Baden-Baden zeitversetzt am selben Abend.