Ann-Cathrin trägt ihr Frühstück auf den Socken

Wie bringt eine gestandene Bundeswehrmedizinerin etwas Slapstick in "Das perfekte Dinner" (VOX)? Mit ihren Socken! Zum Auftakt in Göttingen präsentiert Studentin Ann-Cathrin (25) alias "Ann-Ca" cremige Avocado und knuspriges Spiegelei, und zwar als Design ihrer Motto-Bestrumpfung.

Eines ist direkt zum Start klar: Ann-Cathrin versieht ihre Speisen gerne mit Geschichten. So findet sich ihr liebstes Frühstück – Avocadobrot mit Spiegelei – als Muster auf ihren bunten Socken wieder, die selbstredend nicht zueinander passen ("So finde ich das cooler"). Ihr Menü hat die Medizinstudentin wichtigen Stationen ihrer Biografie gewidmet – von den russisch-tadschikischen Wurzeln ihres Ehemannes über die Flitterwochen mit Kochkurs in der Toskana bis hin zum Austauschjahr in Kalifornien ("War nett, ich kam wohlgenährt zurück").

Motto: Eine kulinarische Reise durch mein Leben Vorspeise: Vinaigrette und Sambusa Hauptspeise: Porchetta con Zucca al forno e purè di patate, affinato al tartufo Nachspeise: The American Classic: Strawberry and Cheesecake

Italo-Koch rät: "Das Fleisch so massieren wie deine Frau" Das lustige Sockenpaar und eine Küche, die während des Kochens zunehmend im Chaos versinkt, machen allerdings nur eine Seite im "Ann-Ca"-Charakter aus. Ansonsten lebt sie ziemlich solide: Wie ihr Vater und ihr Ehemann, den sie mit 19 Jahren heiratete, verfolgt die 25-Jährige eine Karriere bei der Bundeswehr. Das beeindruckt nicht nur ihren Gourmet-Kollegen Freddy (36): "Holla, die Waldfrucht! Da ist sicher ein ganz anderer Zusammenhalt in der Familie und der Ehe." Nach ihrer Grundausbildung als Soldatin bereitet sie sich als Sanitäts-Offiziersanwärterin auf eine Laufbahn in einem Bundeswehr-Krankenhaus vor: "Dann werde ich in weitere Verwendungen gesteckt." Vielleicht als Chefköchin eines feudalen Offizierskasinos?

Angesichts Ann-Cas Aktivitäten rund um das internationale Menü ist der Verdacht nicht unbegründet. Der knusprigen Teigtasche mit Rote Bete-Gurken-Salat folgt ein beachtlicher mit Speck ummantelter Schweinebraten mit Kürbis und Kartoffel-Trüffel-Püree. Das Rezept stammt von einem ominösen "Mauro". Bei ihm belegte das frisch vermählte junge Paar seinerzeit in den Flitterwochen einen "Kochkurs unter freiem Himmel", verbunden mit einem Tipp für den Ehemann: "Das Fleisch so massieren wie deine Frau."

Rote-Bete-Chips bringen "mehr Drama als gedacht" Beim Dinner nimmt Ann-Ca dies selbst vor und zwar mit reichlich Rosmarin. Das Resultat begeistert sie selbst: "Richtig geil – aber das klingt arrogant, oder? Also: Schmeckt!" Ihre Gäste begrüßt sie mit der mittlerweile gängigen Formel: "Irgendwelche Allergien, die ich beachten muss?" Dass Raphael (39) keine rohen Erdbeeren und Vanessa (34) keine Pilze mag, bewältigt sie mühelos. Probleme bereitet nur die allzu schwarze Färbung der Rote-Bete-Chips ("Mehr Drama als gedacht"). Aber nur kurz: "Bevor ich einen Dekoartikel auf dem Teller habe, der nicht schmeckt, lass ich ihn weg." Die weiche Konsistenz des Cheesecake macht wiederum Spaß: "Wollte schon immer mal im Käsekuchen matschen."

Die Runde genießt die kulinarischen Geschichten aus Ann-Cas Leben bis zu einem gewissen Grad: "Story gut, aber keine Highlights auf dem Teller", so Raphael. Freddy hätte bei den Teigtaschen gerne "mehr Füllung in den Ecken" gehabt, lobt jedoch die "massiv sättigende Wirkung" des Cheesecake. Vanessa zückt sogar die Zehn-Punkte-Karte. Insgesamt gibt es 32 Punkte und von Freddy einen noch einzulösenden Wochenausblick: "Willkommen in der Zentrale des Wahnsinns."