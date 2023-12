"Urlaub in den Bergen": Kritik zur ARTE-Doku

"Die größte alpine Gefahr ist die Frau" – dieser Überzeugung waren zuweilen männliche Bergsteiger in den 50er-Jahren. Damals erlebten die Alpen einen regelrechten Tourismusboom. Einen Kurzurlaub in den Bergen konnte sich in der Nachkriegszeit so mancher leisten. Den Alltag hinter sich lassen, Ruhe finden, Kraft tanken in alpiner Umgebung: Was zunächst nur Männern vorbehalten war, zog mit der Zeit auch immer mehr Frauen an. Schließlich hatte die Gefahr einen gewissen Reiz: "Man wird besser und überwindet seine eigenen Grenzen", schwärmt Bergsteiger Ulrich Roeder. Er erinnert sich in der ARTE-Dokumentation "Urlaub in den Bergen – Gipfel der Leidenschaft" an seine ersten Schritte als Alpinist.