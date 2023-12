RTL verrät: Das ist der Starttermin für das Dschungelcamp 2024

Wie RTL bekannt gab, beginnt das Dschungelcamp 2024 am Freitag, 19. Januar, um 20.15 Uhr. Vier Episoden werden zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die restlichen Folgen zeigt der Sender wie gewohnt um 22.15 Uhr live. Moderiert wird die Show erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Auch der berühmte Dr. Bob wird bei IBES wieder mit dabei sein.

Schlafen unter freiem Himmel, krabbelnde Tierchen und Ekelprüfungen: Auch 2024 wird es für 12 Prominente heißen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Zum 17. Mal schickt RTL die Promis in den Dschungel – hier findet ihr alle bekannten Infos im Überblick!

NFL und Dschungel? RTL macht's möglich

Zudem stehen bei RTL die NFL-Play-Offs an. Deshalb bietet der Kölner Sender eine Programmierung, die garantiert, dass das Dschungelcamp nicht mit American Football kollidiert. Am ersten Freitag erwartet das Publikum eine dreistündige Livesendung von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", am Samstag (20. Januar, 20.15 Uhr) geht die Ausstrahlung zwei Stunden, weil im Anschluss die NFL gezeigt wird. "Die Stunde danach" ist bei RTL+ streambar.