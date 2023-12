Die Stimme von Max Payne: "Sex and the City"-Star James McCaffrey ist tot

James McCaffrey wurde durch Rollen wie in "Viper" und "Swift Justice" bekannt. Zudem spielte er in einigen Erfolgsserien mit, darunter "Sex and the City", "Criminal Intent – Verbrechen im Visier" und "Rescue Me". Auch als Synchronsprecher baute er sich ein Standbein auf. So sprach er unter anderem die Figur Max Payne in der gleichnamigen Gamingreihe und war an "Alone in the Dark" beteiligt.