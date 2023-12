Pleite für Lamborghini-Bauer: Darum hat die Hofdame den Dreh abgebrochen

Die Hofwochen enden – bei Lamborghini-Fan und Bauer Steffen sogar früher als gedacht. In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" (RTL) macht seine Hofdame Kathrin kurzen Prozess: "Ich habe alles Mögliche versucht, aber es bringt nichts. Ich bin ihm völlig unwichtig", zieht die 39-Jährige frustriert Bilanz.

Weder beim gemeinsamen Arbeitseinsatz auf dem Kartoffelacker noch beim staubigen Holzzuschnitt entwickelt sich etwas zwischen dem 42-Jährigen und seiner Hofdame. Dabei lässt Kathrin nichts unversucht, winkt mehr als einmal mit dem Zaunpfahl: Bei einer Arbeitspause im Wald sinniert sie darüber nach, wie "schön ungestört" das Plätzchen ist, an dem sie sich befinden. Das lade ja geradezu zu romantischen Spaziergängen und mehr ein ...

Steffen kann damit so gar nichts anfangen: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen", bügelt er Kathrins Flirtversuch barsch ab, erklärt dann vor der Kamera: "Ich will mich nicht im Wald küssen. Beim Ausmisten küsst man sich ja auch nicht."

Als er dann auch noch mit Schulterzucken antwortet, als sie ihn fragt, was er denn Schönes plane für eine Zeit zu zweit, reicht es der Bürokauffrau. Sie erklärt die Hofwoche für beendet, hat keine Lust, auch nur noch eine Minute länger mit dem desinteressiert wirkenden Landwirt zu verbringen: "Nur Arbeit, Arbeit, Arbeit – das ist nicht mein Welt", konstatiert Kathrin bitter. Steffen scheint nicht sonderlich traurig zu sein: "Liebe kann man ja nicht erzwingen", nimmt er das abrupte Ende der Hofwoche äußerlich unbewegt zur Kenntnis.

Dass die Barkeeperin ihrerseits auch Interesse an dem Bauern hat, macht sie dann bei der gemeinsamen Borkenkäfersuche im Wald deutlich. Kurzerhand sprüht sie ein rotes Herz auf einen Baumstumpf. "Wahnsinn!", ist Daniel ganz aus dem Häuschen. Zum Abschluss der Hofwoche revanchiert er sich bei der 21-Jährigen mit einem Herz im Kornfeld. "Die Valentina hat mir schon 200 Mal den Kopf verdreht", schwärmt er. Valentina ist gerührt und vergießt sogar ein paar Tränchen. "Ich bin mega-dankbar für alles", sagt sie und küsst den Bauern auf die Wange. Trotz einer Verlängerung der Hofwoche wolle sie alles "piano" angehen, erklärt sie.

Zweite Chance für Pferdenarr

Seine erneute Chance auf ein Liebesglück nutzt der stets gut gelaunte Gentleman Dietrich-Max-Helmut. Der Oldie der Staffel (70) lädt nach Susannes Abreise Single-Frau Marion zu sich ein. Die kann ihr Glück kaum fassen: "Ich bin hochgesprungen und hab den Ur-Schrei abgegeben!", freut sich die Hofdame. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin fühlt sie sich in der engen Junggesellenbude des Bauern "direkt wie zu Hause", und auch mit seinen vier Pferden (Dietrich-Max-Helmut: "Kommt her, ihr Pappnasen!") versteht sich die Fahrzeugaufbereiterin bestens. Nach einem spontanen Tänzchen in der Scheune stehen die Zeichen auf Grün für ein Liebesglück im zweiten Anlauf.