Schlimme Anschuldigungen bei "Bauer sucht Frau": Wurde Bauer "terrorisiert"?

In der großen Wiedersehensfolge von "Bauer sucht Frau" schweben einige Paare im Liebesglück. Andere erklären, warum aus ihnen nichts geworden ist. Inka Bause teilt gegen Bullenzüchter Siegfried aus.

"Die Hofwochen sind zu Ende, doch was ist mit der Liebe?", stellt Moderatorin Inka Bause beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" die Frage, die allen unter den Nägeln brennt. Mit Hans und Elke, André und Julia sowie Dietrich-Max-Helmut und Marion haben sich drei Paare gefunden, die total glücklich miteinander sind: "Ohne 'Bauer sucht Frau' stünden wir jetzt nicht hier", strahlt Milchbauer André. Seine Hofdame Julia wohnt schon bei ihm. Bei den anderen Paaren steht ein Umzug im nächsten Jahr an. Doch wie ging es für die anderen Bauern weiter?

Drei Monate nach der Hofwoche erscheinen viele Landwirte allein auf dem Fest: Pferdwirtin Caro ist solo angereist, ebenso wie Bäuerin Stefanie, Jungbauer Hannes, Bullenzüchter Siegfried, Viehwirt Stephan und Milchbauer Patrick. Dessen Hoffrau Sarina hat "ein mulmiges Gefühl", beide haben sich seit einem Monat nicht gesehen. "Es ist leider was nicht so Gutes passiert", erklärt die Speditionskauffrau. Bei Inka Bause teilt dann aber der Landwirt aus: "Mich einschränken – das bringt nichts", sagt der 32-Jährige. Er wirft Sarina vor, ihn mit ihrer Eifersucht regelrecht "terrorisiert" zu haben.

Er habe nicht mehr auf Partys gehen dürfen, sei mit SMS bombardiert worden. "Ich bin einfach nicht der Richtige für sie", so das Fazit des Bauern. Sarina bestreitet die Eifersuchtsszenen: "Patrick, ich weiß nicht, was du hier für einen Spieß drehen willst?", sagt sie. Für sie gibt es einen anderen Trennungsgrund: "Die Kommunikation war so schlecht, dass ich die Beziehung beendet habe."