"Let's Dance – Die große Weihnachtsshow": TV-Kritik zur Sonderausgabe der Tanzshow

Darüber hinaus gehen folgende Paarungen an den Start: Der "Dancing Star" aus dem Jahr 2018, Ingolf Lück, tritt mit Ekaterina Leonova an. Sarah Engels, die 2016 den zweiten Platz belegte, schwingt mit Vadim Garbuzov das Tanzbein. Benjamin Piwko belegte 2019 den dritten Platz und ist nun an der Seite von Isabel Edvardsson zu sehen. Rebecca Mir, die sich 2012 auf den zweiten Platz tanzte, tritt gemeinsam mit Profitänzer und Ehemann Massimo Sinató an. Die Jurymitglieder Jorge González, Motsi Mabuse und der stets kritische Joachim Llambi bewerten die Tanzpaare auch im Weihnachtsspecial der RTL-Show.