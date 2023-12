"Neuschwanstein – Ludwigs Traum, Ludwigs Tragödie": Kritik zur Doku über den wirren Bau des Märchenkönigs

Die Auftritte im Überblick

Welcher Politiker war 2023 am häufigsten in Talkshows zu Gast?

Was schätzen Sie? Welcher Politiker hatte in diesem Jahr die meisten Auftritte in Talkshows? Der Branchendienst "Meedia" hat die Gästelisten der großen Polit-Talkshows ausgewertet und eine Auflistung erstellt.

MEHR