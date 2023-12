TV-Tipp "Das Fest der Liebe": Kritik zur unterhaltsamen Impro-Serie mit Oliver Wnuk und Andrea Sawatzki

Alle Jahre wieder zofft sich die bucklige Verwandtschaft beim chaotischen Weihnachtsessen: Noch immer erfreut sich dieser beliebte Topos in Film und Serie zu den Advents- und Feiertagen großer Beliebtheit. Und warum auch nicht – schließlich dürften Familienstreits beim Gänsebraten auch so manchen Zuschauerinnen und Zuschauern überaus bekannt vorkommen. Wenn sich dann noch ein Profi wie Regisseur Jan Georg Schütte des Themas annimmt, kann eigentlich nichts mehr – respektive in der Handlung: alles – schiefgehen.

Ein herrliches Ensemble im Chaos

Und so improvisieren sich die acht Hauptdarsteller in vier Episoden von je 45 Minuten durch eine zunächst kammerspielartige Handlung, die vor allem zwischen Küche, Wohnzimmer und Esstisch der großzügigen Streuble-Villa stattfindet. Charly Hübner, der in so gut wie jedem Schütte-Werk eine Hauptrolle übernimmt, verfolgt in der Rolle des Mario das Ziel, beide Familienteile in trauter Harmonie zusammenzubringen. Sein Bruder Thorsten (Devid Striesow) sieht das etwas anders – und in der enorm wohlhabenden Westverwandtschaft vor allem potenzielle Geldgeber. Kann er den Alten, Karl-Eduard Straub (Wolf-Dietrich Sprenger), unterm Weihnachtsbaum zu Investitionen überreden?