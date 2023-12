"Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'": Kritik zur Musikshow mit DJ Ötzi und Stefanie Hertel

Weihnachtsfilm im Ersten

"Wenn das fünfte Lichtlein brennt": Das Fest im Flughafen

Ein umwerfendes Ensemble, mit vielen Stars, gibt es im Weihnachtsfilm "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" zu sehen. Ausgerechnet an Heiligabend sind sie alle in der Flughafenhalle eingeschlossen. So hatten sich die Beteiligten Weihnachten nicht vorgestellt.

