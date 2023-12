"Die Feuerzangenbowle": Kritik zum Meisterwerk mit Heinz Rühmann

Am Heiligabend zeigt das Erste "Die Feuerzangenbowle" mit dem herausragenden Heinz Rühmann . Eine Komödie aus der NS-Zeit, die auch noch heute prächtig unterhält. Ein sehenswerter Film zwischen Komik und Melancholie.

"Ist dieser Film zum Lachen?", soll Adolf Hitler gefragt haben. Und Göring versicherte, dass er selbst mehrmals gelacht habe. "Die Feuerzangenbowle" durfte im Januar 1944 uraufgeführt werden. Dank des Einsatzes von Heinz Rühmann selbst, der mit einer Filmrolle unter dem Arm im Casino des Führerhauptquartiers "Wolfsschanze" im damals ostpreußischen Rastenburg auftauchte und dort einem Adjutanten Görings den Film in die Hand drückte. Tags darauf gab's das Einverständnis. So war das damals in Nazi-Deutschland: Während draußen die Bomben fielen, sollte drinnen herzlich gelacht werden.