Stefanie Hertel erklärt Fans: "Ich kann nicht mein ganzes Leben ein und dasselbe machen"

Stefanie Hertel steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Irgendwann war es an der Zeit für den Schlagerstar, sich zu verändern. Doch viele frühere Fans sind enttäuscht von dem Wandel vom Jodelwunder zur Country-Sängerin. In der ZDF-Sendung "Music Impossible" gab Stefanie Hertel zu verstehen: "Ich kann nicht mein Leben lang dasselbe machen."

In den 80er-Jahren wurde sie an der Seite ihres Vaters Eberhard als kindliches Jodelwunder bekannt. Ihr "Teddybärjodler", einst aufgeführt im zarten Alter von sechs Jahren im DDR-Fernsehen, ist heute ein besonders Schmankerl bei YouTube.

Seither hat sich in der Karriere der gebürtigen Vogtländerin viel getan. "Ich hab mit Jodeln begonnen, habe dann den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, wurde immer schlageresker, irgendwann dann auch poppig, dann bin ich rockig geworden", blickt Hertel in der aktuellen Folge der ZDF-Musikshow "Music Impossible" zurück. Inzwischen habe sie mit ihrem Ehemann Leopold Lanner eine Familien-Country-Band gegründet, die More Than Words heißt. Klar, dass da nicht alle der alten Fans mitgehen.