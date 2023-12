Lustige Weihnachtsfilme: Die besten 10 Komödien zum Fest

Mit diesen Filmen kommt Stimmung in die weihnachtliche Stube! Für Fans der derben Komödie ist ebenfalls etwas dabei, wie für Freunde von klassischen Weihnachtskomödien. Hier gibt es den Überblick.

Komödien-Klassiker zu Weihnachten „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens wurde mehrfach verfilmt. Eine sehr beliebte Version ist „Die Geister, die ich rief…“ von 1988. Darin spielt Bill Murray einen Mann, der den Geistern seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begegnet. Ein wahrer Klassiker zum Weihnachtsfest ist auch der Film „Schöne Bescherung“ von 1989, der auch als „Hilfe, es weihnachtet sehr“ bekannt ist. Es handelt sich um den dritten Teil der Filmreihe um Familie Griswold, die schon in „Die schrillen Vier auf Achse“ (1983) und „Hilfe, die Amis kommen“ (1985) im Mittelpunkt stand. Diesmal erlebt sie allerhand witzige Abenteuer rund um das Weihnachtsfest. Dargestellt werden die Familienmitglieder von Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Juliette Lewis und Johnny Galecki.

Gern gesehen wird in vielen Familien auch „Kevin – Allein zu Haus“ von 1990. Der achtjährige Kevin, der von Macaulay Culkin gespielt wird, wird darin von seiner Familie zu Weihnachten zu Hause vergessen. Erst genießt er seine Freiheit in vollen Zügen, muss sich dann aber gegen zwei Gangster zur Wehr setzen, die in sein Haus einbrechen wollen. In Nebenrollen sind Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara und John Candy zu sehen.

Sympathische Weihnachtskomödien Tim Allen erlangte Anfang der 1990er-Jahre durch die Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ Bekanntheit. In „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ von 1994 spielt er einen Mann, der zufällig zum Weihnachtsmann wird. 2002 und 2006 kamen zwei Fortsetzungen heraus, 2022 startete zudem eine „Santa Clause“-Serie.

Im Film „Versprochen ist versprochen“ von 1996 stellt Arnold Schwarzenegger sein komödiantisches Talent unter Beweis. Er spielt einen vielbeschäftigten Geschäftsmann, der seinem Sohn zu Weihnachten eine Actionfigur schenken will. Allerdings muss er sich dafür gegen einen anderen Vater durchsetzen. Jim Carrey hat mehrfach bewiesen, dass er einer der lustigsten Männer Hollywoods ist – so auch in „Der Grinch“ von 2000. Darin verkörpert er den grünen Weihnachtshasser, der den Einwohnern von Whoville das Fest verderben will.

In „Buddy – Der Weihnachtself“ von 2003 spielt Will Ferrell einen Menschen, der durch einen Zufall bei den Elfen am Nordpol aufwächst. Als er erfährt, dass er kein richtiger Elf ist, begibt er sich nach New York, um seinen Vater zu suchen. Im Zentrum von „Mein Schatz, unsere Familie und ich“ von 2008 steht ein Paar, das von Vince Vaughn und Reese Witherspoon gespielt wird und versucht, dem Trubel der Weihnachtszeit durch eine Reise nach Fidschi zu entkommen. Allerdings platzt der Flug, und die beiden müssen doch die Festtage mit ihren Familien verbringen.

Für Fans von derberem Humor In „Bad Santa“ von 2003 spielt Billy Bob Thornton einen schlecht gelaunten Kaufhaus-Weihnachtsmann, der säuft und Kinder beleidigt. Noch dazu raubt er mit einem Komplizen die Kaufhäuser aus, in denen er arbeitet. Allerdings lernt er durch einen Jungen, bei dem er Unterschlupf findet, die wahre Bedeutung von Weihnachten.