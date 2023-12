Weihnachten mit Kindern! Das sind die 10 besten Filme

Zu Weihnachten hat die ganze Familie Zeit, sich vor den Fernseher zu setzen und gemeinsam Filme zu schauen. Zu den Festtagen passen einige Filme ganz besonders gut, die ein Spaß für Groß und Klein sind.

Liebgewonnene Klassiker Im Jahr 1982 strahlte die ARD erstmals den Film „Der kleine Lord“ aus. Seitdem gehört er in vielen Familien zum Standard-Programm vor Weihnachten. Im Mittelpunkt steht der achtjährige Cedric Errol, der erfährt, dass sein Großvater ein Graf ist. Cedric zieht daraufhin zu ihm nach England. Nach und nach nähern sich der mürrische Großvater und sein Enkel an, bis ein weiterer möglicher Erbe ins Spiel kommt.

Ein anderer beliebter Klassiker zur Weihnachtszeit ist „Kevin – Allein zu Haus“. In dem Film von 1990 soll der achtjährige Kevin mit seiner Familie in den Weihnachtsurlaub nach Paris fliegen, wird aber zu Hause vergessen. Zunächst freut er sich darüber, dass er das Haus für sich alleine hat, und genießt seine Freiheit. Allerdings bekommt ein Räuber-Duo mit, dass seine Familie nicht da ist, und plant, das Haus auszurauben. Doch Kevin weiß sich zur Wehr zu setzen. „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens wurde zahlreiche Male verfilmt. Für Kinder besonders gut geeignet ist „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ von 1992. Darin schlüpfen die Muppets in verschiedene Rollen, als Ebenezer Scrooge ist Michael Caine zu sehen.

Kindgerechte Weihnachtskomödien Arnold Schwarzenegger ist nicht nur als Actionheld bekannt geworden, sondern hat auch in einigen Komödien mitgespielt. Eine davon ist „Versprochen ist versprochen“ von 1996. Darin will er seinem Sohn unbedingt eine bestimmte Actionfigur schenken. Allerdings ist er nicht der einzige Vater, der diesen Plan hat. Gerade erst bei Netflix erschienen ist „Candy Cane Lane“ mit Eddie Murphy. Dieser spielt Chris Carver, der den Dekorationswettbewerb in seinem Viertel gewinnen will. Dabei geht er unwissentlich ein Geschäft mit einer durchtriebenen Weihnachtselfe ein und muss sich daraus befreien.

Animierte Weihnachten Animationsfilme sind besonders beliebt bei Kindern. Der Titelheld in „Arthur Weihnachtsmann“ von 2011 ist der jüngste Sohn des Weihnachtsmanns. Er liebt alles, was mit Weihnachten zu tun hat – im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Steve, der irgendwann die Aufgaben seines Vaters übernehmen soll. Allerdings ist Steve ein kühler Geschäftsmann, dem es nichts ausmacht, dass ein Kind kein Weihnachtsgeschenk bekommt. Arthur jedoch möchte, dass sich jedes Kind zu Weihnachten freuen darf.

Kaum ein Film kommt derart gut bei Mädchen an wie „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ von 2013. Aufgrund seines Settings eignet er sich auch sehr gut für die Weihnachtszeit. Die Prinzessinnen Anna und Elsa leben unbeschwert im Königreich Arendelle, bis Elsa bemerkt, dass sie Eis und Schnee hervorrufen kann. Als junge Frau stürzt sie Arendelle versehentlich in einen ewigen Winter und zieht sich daraufhin in die Berge zurück. Ihre Schwester Anna begibt sich auf die Suche nach ihr, um sie dazu zu bringen, den ewigen Winter zu beenden.

2019 erschien mit „Die Eiskönigin II“ eine Fortsetzung. Darin gehen Anna und Elsa der Vergangenheit ihrer Eltern auf den Grund. Mit von der Partie sind liebgewonnene Charaktere aus dem ersten Teil wie der Schneemann Olaf und das Rentier Sven. Nachdem das Kinderbuch „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Dr. Seuss im Jahr 2000 mit Jim Carrey als Titelfigur verfilmt wurde, erschien 2018 eine animierte Interpretation des Stoffs. Die Bewohner von Whoville freuen sich auf Weihnachten. Nur der grüne Grinch hasst das Fest und will es allen anderen vermiesen.