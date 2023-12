"Das Traumschiff: Utah": Kritik zur neuen Folge mit Wolfgang Fierek, Harald Schmidt und Ingolf Lück

In der neuen Episode des "Traumschiffs" schippert Kapitän Parger ( Florian Silbereisen ), seine Crew und die Passagiere in den Mormonenstaat Utah. Wie üblich, sind wieder zahlreiche Stars an Bord. Unter anderem führt Stefan ( Wolfgang Fierek ) etwas im Schilde und Kai Pflaume wird zum Sheriff.

Schade, dass der Bajuware und Halbamerikaner Fierek (mit Wohnsitzen in Arizona und München) hier nicht energisch dazwischen fährt, er überlässt die psychologischen Ratschläge an die beiden einem ortsansässigen Farmerspärchen. Dabei hätte Fiereks Wahlspruch: "Niemals aufgeben – never give up!" prima zu dieser schlichten Psychostrory gepasst. Aufmunternd wirkt Fierek in der dünnen Wüstenluft mit seinem Auftritt – "Welcome to Utah!" – aber auch so.