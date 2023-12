"First Dates" beim "perfekten Dinner": Paar serviert Hausmannskost

Bei "Das perfekte Dinner" hat eine ganz besondere Woche begonnen. Drei Paare, die sich in der Kuppelshow "First Dates" gefunden haben, laden zum Essen ein. Los ging es bei Kristina und Thomas, die ihre Gäste mit Hausmannskost verwöhnten.

Tag 1 der "First Dates"-Woche von "Das perfekte Dinner" findet in Chemnitz statt. "Heute wird nicht geflirtet, sondern heute wird gekocht", gibt Kristina den Ton an. Denn die Flirtphase liegt inzwischen vier Jahre zurück. 2019 lernte die Sozialarbeiterin und Mutter von drei Kindern ihren Thomas in der VOX-Datingshow kennen. "Der Funke ist dann direkt an der Bar übergesprungen", erinnert sich der Krankenpfleger an das erste Treffen. Es folgte die Hochzeit und ein gemeinsames Kind.