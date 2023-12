"Temptation Island V.I.P.": Überraschendes Beziehungs-Aus nach der Show!

Yannick und Mimi haben sich getrennt

Während zwischen Reality-TV-Ikone Kader Loth und ihrem Ismet offensichtlich kein Blatt passt, sieht das bei einem Paar inzwischen anders aus. Ihr Temptation Date verließen Mimi und Yannick überglücklich, sprachen von Zusammenziehen, Kinderbekommen und Heiraten. Doch dann kam alles ganz anders. „Ihr wart so glücklich, was ist passiert?“, will Moderatorin Lola Weipert wissen. „Wir hatten eine andere Priorisierung, was Zeit miteinander angeht“, gestand Yannick unter Tränen. „Man war der Meinung, dass man alles gewuppt bekommt, weil wir einfach so stark sind. Gerade beim Date habe ich gedacht, was will man mehr, wir kriegen doch alles hin“, versuchte Mimi ihren Standpunkt zu erklären. Die Zeit danach habe aber beiden gezeigt, dass eine Beziehung so keinen Sinn mache. „Wir sind seit einer Woche getrennt“, erklärte Yannick. Die Liebe wäre zwar da, reiche aber nicht aus.