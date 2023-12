"Wolfsland – Tote schlafen schlecht": Kritik zur ungewöhnlichen Krimi-Folge mit Götz Schubert

Kessie ist weg. Zumindest vorübergehend. Weil sich seine Kollegin ( Yvonne Catterfeld ) nach der Krebsdiagnose ihrer Mutter erst einmal zurückgezogen hat, ist Butsch Schulz (Götz Schubert) im neuen "Wolfsland"-Krimi auf sich allein gestellt. Unterstützung von Kessie alias Viola Dellbrück erhält er nur telefonisch, und so liegt es an Butsch, es erneut mit dem "Dreckigen Dutzend" aufzunehmen.

Dass die Gangsterbande in "Wolfsland – Tote schlafen schlecht" allem Anschein nach schon wieder ihr Unwesen treibt, erfährt Butsch von der LKA-Beamtin Lili Finck (Valery Tscheplanowa), die den Kommissar nach dem Mord an einer Werbetexterin kontaktiert. Anders als zunächst angenommen, scheint es sich bei Letzterer nicht um das Opfer einer Beziehungstat zu handeln.

Gundula Meier, so erklärt Finck dem fassungslosen Butsch, heiße eigentlich Jenni Meißner. Einst soll sie Kriminalhauptkommissarin bei der Kripo Dresden gewesen sein. Nach einem Undercover-Einsatz bei einem Drogen- und Waffenring sei sie vor drei Jahren ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Nun, so der Verdacht, habe das "Dreckige Dutzend" die untergetauchte Polizistin aufgespürt und getötet.

"Eine Frau. Zwei Namen. Und ein Dutzend Dreckskerle", fasst Butsch seine Erkenntnisse bei einem Telefonat mit Viola zusammen. "So etwas kommt nicht alle Tage vor." Der Kommissar hat Recht: Tatsächlich dürfte der 14. Fall zu den bislang ungewöhnlichsten der Görlitzer Krimi-Reihe zählen – auch, weil die Ermittlungen für Butsch schon bald persönlich werden: Vieles deutet darauf hin, dass ausgerechnet seine neue Liebe, die Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große), Verbindungen zu der kriminellen Organisation pflegt. Auch Kommissariatsleiter Grimm (Stephan Grossmann) ist davon überzeugt, dass Anne das Vertrauen von Butsch nur ausgenutzt hat.

Fall 13, "Das schwarze Herz", ist bereits einige Tage vorher, am ersten Weihnachtsfeiertag (20.15 Uhr), im Ersten und anschließend auf Abruf in der ARD Mediathek zu sehen. Nach "Tote schlafen schlecht" müssen sich Fans des Görlitzer Ermittler-Duos voraussichtlich wieder ein Jahr gedulden. Dann folgt der Krimi "Wolfsland – In der Schlinge" (Arbeitstitel), der dem Sender zufolge die 2022 gestartete Mafia-Saga vom "Dreckigen Dutzend" mit einem dramatischen Finale abschließen soll.