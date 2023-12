So feiert Hans Siegl privat Silvester: "Das hat letztes Jahr richtig Laune gemacht!"

Silvester-Feeling bei der Aufzeichnung

Bereits zum zweiten Mal in Folge moderiert der Österreicher in diesem Jahr an der Seite der Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi "Die große Silvester Show" im Ersten (zu sehen am Sonntag, 31. Dezember, 20.15 Uhr). "Es hat beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht", erinnert sich Sigl an die Aufzeichnung im Jahr 2022. "Damals hatte ich mir vorab gar nicht vorstellen können, dass man einige Wochen vor Silvester schon in die richtige Stimmung kommen kann. Die Show wird ja voraufgezeichnet." Das Publikum in Offenbach sei jedoch "geübt", schwärmt Sigl: "Das hat letztes Jahr richtig Laune gemacht!"