"Der zweite Kurzschluss": Kritik zur Komödie mit Anke Engelke und Matthias Brandt

Im letzten Jahr überzeugten Anke Engelke und Matthias Brandt in ihrem humorvollen Kammerspiel "Kurzschluss". Pünktlich zum Jahreswechsel gibt es nun die Fortsetzung. Dieses Mal bekommen die Pechvögel Stress in einer Turnhalle.

Es war eine schicksalhafte Begegnung, von der das humorvolle Silvester-Kammerspiel "Kurzschluss" im Vorjahr im Ersten erzählte: Nach einem Missgeschick verbrachten die engagierte Moosbacher Bürgermeisterin Bettina (Anke Engelke) und der Berliner Unternehmer Martin (Matthias Brandt) den Silvesterabend unfreiwilligerweise gemeinsam in einer Bankfiliale. Nun zeigt sich, ob die beiden alten Bekannten ihr Versprechen gehalten und sich auch nach dem Jahreswechsel noch einmal getroffen haben.

"Busen-Betty" und "Doofmann"

Denn Bettina und Martin sind zurück – unter dem Titel "Der zweite Kurzschluss" (Regie: Michael Binz, Drehbuch: Claudius Pläging). Ein Jahr nach ihrer Übernachtung in der Bank treffen beide in der örtlichen Turnhalle wieder aufeinander, wo gerade die alljährliche Moosbacher Silvesterparty stattfindet. Wirklich auf der Veranstaltung erwünscht scheinen "Busen-Betty" und "Doofmann", wie sich die Pechvögel im Vorjahr getauft haben, jedoch nicht zu sein. So dauert es nicht lange, bis Bettina und Martin mit den anderen Gästen aneinandergeraten ...