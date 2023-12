"Die große Silverster Show": Kritik zur ARD-Sendung mit Hans Sigl und Francine Jordi

Mit einem bunten Programm lädt das Erste zur großen Silvester-Party ein. Hans Sigl und Francine Jordi führen durch den letzten Abend des Jahres. Mit viel Musik und prominenten Gästen wird 2023 verabschiedet. Per Live-Schaltung wird die Stimmung am Brandenburger Tor eingefangen. Natürlich geht die Party auch nach Mitternacht weiter.

Es ist die Nacht der Nächte – und das ARD-Publikum begibt sich in fürsorgliche Hände aus der "Nachbarschaft". Wie schon im Vorjahr führen der Österreicher Hans Sigl, bestens bekannt aus der "Bergdoktor"-Reihe, und die Schlagersängerin Francine Jordi aus der Schweiz das ARD-Publikum durch die Sendung "Die große Silvester Show". Dabei zünden sie schon zur besten Sendezeit ein vorgezogenes Musik-Feuerwerk mit vielen Stars, Stimmungs-Hits, neuen Pop-Songs und beliebt-immergrünen Schlagern.

Live-Schaltung zum Brandenburger Tor So bietet das Line-up Abwechslung und viele Wieder-Hören-Wieder-Sehen-Momente mit Unterhaltungsgrößen wie Christina Stürmer, DJ Ötzi, den britischen Gute-Laune-Brüdern von Right Said Fred, der Kult-Synthie-Pop-Truppe OMD, mit der belgischen Band Vaya Con Dios, aber auch mit Solisten wie Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Melissa Naschenweng oder Sarah Engels.

Besonders Party-erprobt ist etwa die Hermes House Band. Und die durch und durch routinierten Paveier aus Köln sorgen für ausgelassene Karnevalsstimmung. Gespannt sein darf man auch auf die italienischen Senkrechtstarter The Kolors ("Italodisco") sowie auf den Auftritt des Schauspielers und Sängers Mark Keller. Er feiert sein ganz persönliches Wiedersehen mit seinem "Bergdoktor"-Kollegen Hans Sigl.

Höhepunkt der Nacht im ARD-Programm ist dann die traditionelle Live-Schaltung nach Berlin – in den Minuten rund um Mitternacht: Dort fangen Kamerateams die Stimmung beim großen Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor ein. Im Anschluss geht die von ORF, SRF und BR koproduzierte Feier dann wieder bei Sigl, Jordi und ihren vielen Gästen weiter.

ZDF-Marathonsendung Auch wenn für viele Feierwütige in der Silvesternacht die Programm-Entscheidung ausnahmsweise mal zweitrangig sein sollte, weil das Fernsehgerät meist nur im Hintergrund dudelt, gibt es natürlich starke, partylastige Programmalternativen zum Ersten. So liest sich auch die Gäste-Liste der ZDF-Marathonsendung "Willkommen 2024" beachtlich. Im Zweiten begrüßt ebenfalls ab 20.15 Uhr das Moderatoren-Duo Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner nationale und internationale Stars. In der Live-Show vom Brandenburger Tor treten unter anderem Luca Hänni, Ella Endlich, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Vize und Topic auf.

Im Zweiten geht es dann um 0.50 Uhr mit der von Ballermann-Sänger Mickie Krause moderierten Sause "Die ZDF-Mitternachtsparty" weiter. Danach gehts um 2.50 Uhr ziemlich beschwingt weiter. Die Nostalgie-Veranstaltung "Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der ZDF-Hitparty" ermöglicht ein Schwelgen in Erinnerungen – launige Hit-Konserven mit unter anderemUdo Jürgens, Andrea Berg, Boney M, Lou Bega, Helene Fischer oder der Spider Murphy Gang.

Was läuft zu Silvester auf den anderen Sendern? Etwas weniger ambitioniert wirkt da im Vergleich das RTL-Programmangebot: Dort wiederholt man ab 20.15 Uhr einfach die Sendung "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits", die bereits aus dem Jahr 2021 stammt. Allerdings: Ist die Wiederbegegnung mit dem Vertrauten nicht ohnehin meist das zentrale Element in der Musikshow-Reihe mit Oliver Geissen? Hier darf man sich über Auftritte von Shakin Stevens, Mark'Oh, Cascada, Scooter und Nathan Evans freuen. Und auch dort bestaunt man – allerdings eben in einer Aufzeichnung – wie im Ersten die Hermes House Band.

Deutlich origineller fällt der Einstieg in den Abend im ProSieben-Programm aus, wenngleich auch dort eine Wiederholung spielt. Aber "Silvester für Eins" um 20.15 Uhr ist eben auch ein großer Spaß. Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen spielen Joko Winterscheidt (als zunehmend schwer angetrunkener Butler) und Klaas Heufer-Umlauf (als Hausdame!) die Rollen des klassischen Silvester-Stücks "Dinner for One".

Kein explizites Show-Programm bringt dagegen SAT.1 zur besten Sendezeit. Dort läuft eine Wiederholung des Films "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache". Erst um 0.50 Uhr startet das Tanz-Programm. Dann nämlich wiederholt der Sender "Kiwis große Partynacht" mit Andrea "Kiwi" Kiewel, die eben noch im ZDF live zu sehen war. Eine verwirrende Nacht! Aber das ist zumindest an Silvester nicht zwingend das Schlechteste.

Die große Silverster Show – So. 31.12. – ARD: 20.15 Uhr