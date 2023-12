Live-Konzerte und Musik zu Silvester im TV: Alle Musiksendungen in der Übersicht

Silvester im Fernsehen – das bedeutet für einige Menschen, dass man „Dinner For One“, diverse Shows und jede Menge Wiederholungen anschaut, um die Zeit bis Mitternacht verstreichen zu lassen. Nicht wenige Zuschauer nutzen den Tag und den Abend allerdings auch vermehrt dazu, musikalisch ins neue Jahr hineinzufeiern.

Dazu bieten diverse Sender Konzerte oder Clips von Künstlern unterschiedlicher Genres in verschiedenen Formaten an. Ob das nun das Silvesterkonzert aus der Dresdner Semperoper ist, das ab 17.30 Uhr im ZDF übertragen wird, Die ultimative Chart Show mit den größten Silvesterhits, die ab 20.15 Uhr bei RTL für gute Laune sorgen soll, die gleichzeitig bei RBB ausgestrahlte Silvester-Hitparade mit anschließendem Feuerwerk am Brandenburger Tor, Die größten Schlager aller Zeiten, die uns ab 21.45 Uhr von SWR und NDR kredenzt werden oder aber die 100 Songs, die die Welt bewegten, die – unterteilt in verschiedene Kategorien – ganztägig bei VOX zu hören und sehen sind.

Legendäre Live-Auftritte der großen Stars Musikfreunden und Menschen, die ein wenig Farbe in ihre Party bringen wollen, wird eine Menge geboten. Wie immer ist es aber das Programm von 3Sat, das echte Fan-Herzen wohl am höchsten schlagen lassen wird, denn der Sender zeigt traditionell ganze Konzerte oder lange Highlights von Live-Auftritten einzelner Künstler. Teils handelt es sich um legendäre Shows, die in jedem Haushalt für Konzertstimmung sorgen dürften.

Das vor 50 Jahren im New Yorker Central Park gefilmte Konzert der Songwriterin Carole King macht dabei den Anfang um 5.30 Uhr morgens. Um 6.05 Uhr kommen Bob Dylan-Fans dann in den Genuss des Konzertfilms „Shadow Kingdom – The Early Songs“, der 2021 produziert und 2023 uraufgeführt wurde. Das in New York gefilmte 1990er-Konzert der Country Supergroup The Highwaymen steht um 7.05 Uhr auf dem Programm. Nostalgisch wird es auch um 8.20 Uhr beim Jubiläumskonzert von Lynyrd Skynyrd. Die Südstaaten-Rocker feierten 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Auf der Bühne in Nashville dabei war auch der letzte verbliebene Gründungsmusiker, Gitarrist Gary Rossington, der wenige Monate später verstarb.

Das nächste Supergroup-Highlight folgt um 9.15 Uhr. Schlagzeuger Mick Fleetwood versammelte 2020 Größen wie Steven Tyler (Aerosmith), Billy Gibbons (ZZ Top), Kirk Hammett (Metallica), Noel Galagher (Oasis) oder David Gilmour (Pink Floyd) auf der Bühne, um die Musik der Blues-Legende Peter Green zu zelebrieren. Um 10.30 Uhr werden wir ins Jahr 1991 zurückkatapultiert und schauen Eric Clapton bei seinem Konzert in der Royal Albert Hall in London zu. Eine Stunde später sind wir zu Gast bei der 1993er Tour von Peter Gabriel, bevor um 12.45 Uhr Sting übernimmt. Der ehemalige Frontmann von The Police präsentierte in diesem Jahr seine größten Hits vor der beeindruckenden Kulisse des Loire-Schlosses Château Chambord. Um 14 Uhr nimmt uns Céline Dion mit auf die „größte Bühne Kanadas“, wo sie 2013 performte.

Aktuelles bietet Herbert Grönemeyer um 14.45 Uhr mit seinem „Das ist los“-Konzert auf Schalke, das in diesem Jahr stattgefunden hat. Volle zwei Stunden dauert das Spektakel, bevor um 16.45 Uhr Paul McCartney die Zuschauer auf seine Solo-Tour 1975/76 mitnimmt. 2023 wäre George Michael 60 Jahre alt geworden. Um 17.45 Uhr wird sein Gig mit den größten Erfolgen aus dem Jahr 2008 in London gezeigt. 2009 war P!nk ebenfalls auf dem Höhepunkt ihres Erfolges angekommen. 3Sat zeigt das Sidney-Konzert der „Funhouse“-Tour der Sängerin um 19 Uhr. Die 2023 verstorbene Tina Turner begeisterte 2009 70 000 Anhänger in Arnheim, zu sehen um 20.15 Uhr.