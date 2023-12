Streaming-Tipp "Powerplay": Fakten zur neuen Comedyserie mit der beißenden Satire

Einzig die fachfremde "Exotin" Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg), eigentlich praktizierende Ärztin, scheint so etwas wie Biss, inhaltliche Tiefe und einen Willen zur Veränderung mitzubringen. Dabei will sie mehr sein als nur das "Quotenfrauchen". Dass sie statt auf den vakanten Posten der Gesundheitsministerin ins Umweltministerium abberufen wird, ist nur eine der vielen komödiantischen Verweise auf die Unfähigkeit ihrer männlichen Kollegen. Doch Ministerpräsident Bratteli lässt Gro nur wissen: "Wir wollen kein Expertenkabinett."

"Powerplay" gewinnt Hauptpreis bei Canneseries

Gro verzagt jedoch nicht, arbeitet sich rasch in die neue Materie ein und kommt bei den Wählerinnen und Wählern mit ihrem progressiven Denken gut an. Dazu findet sie sich rasch bestens zurecht im Dickicht zwischen Männerrunden in Sauna, Geheimabsprachen im abgedunkelten Lift (nur einer von vielen gelungenen Running Gags in "Powerplay") und opportunistisch geschmiedeten Allianzen mit kurzem Haltbarkeitsdatum.