"Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis": Kritik zum Wettkampf von Herrmann und Rosin

In US-amerikanischen Serien und Sitcoms ist es eine Selbstverständlichkeit, die immer wieder aufs Neue überrascht: Dann nämlich, wenn Gäste und Besucher wie selbstverständlich an die heimische Kühlbox gehen und sich dort zum Beispiel ein Getränk herausgreifen. Die SAT.1-Kochshow-Reihe "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" macht dieses Stöbern, das in hiesigen Breiten von so manchem Wohnungseigner als übergriffig empfunden werden könnte, zum Spielprinzip. Es geht um den Griff in die Kiste – und um die Herausforderung, mit einfachen Mitteln kulinarisch zu punkten.