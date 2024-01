So reagiert Dieter Bohlen auf Oliver Pochers Modern Talking Parodie

Oliver Pocher nimmt jeden auf die Schippe – von Influencern bis zu altbekannten Stars. Zuletzt musste die angebliche Affäre seiner Exfrau Amira daran glauben und wurde von dem Comedian in zahlreichen Videos auf Instagram parodiert. Nun waren Dieter Bohlen und Thomas Anders an der Reihe, die einst als Modern Talking berühmt wurden. Während Pocher in der Parodie des 80er-Jahre-Duos Anders verkörpert, verkleidet sich Kollege Matze Knop als Bohlen. Gemeinsam geben sie in einem Clip sogar einen Song zum Besten.