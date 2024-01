"Blutige Anfänger": Kritik zur neuen Staffel der ZDF-Krimiserie mit Cheyenne Pahde

Die Vorabendserie "Blutige Anfänger" kehrt mit neuen Folgen der fünften Staffel zurück. Schnell wird Charlotte (Cheyenne Pahde) aus dem Alltag in der Polizeischule gerissen. Die junge Polizistin findet ihren Cousin tot auf.

Die ZDF-Krimiserie "Blutiger Anfänger" startet mit neuen Folgen ins Jahr – und mit einer richtig taffen Story. Charlotte (Cheyenne Pahde) hat sich an der Polizeihochschule Halle an der Saale inzwischen gut eingelebt. Immerhin hatte sie eine ganze Staffel lang Zeit, Routine zu bekommen. Doch diese wird gleich zu Beginn der fünften Staffel der beliebten Vorabendserie brutal durchbrochen. Denn Charlotte findet ihren Cousin tot auf – was auf den ersten Blick nach einer Überdosis aussieht, entpuppt sich als Tod durch einen Schuss mitten ins Herz.