Neue Doku: Joey Kelly wagt mit Frau und Kindern 30.000-Kilometer-Roadtrip

Joey Kelly ist als Extrem-Sportler für seine Abenteuer bekannt. Nun hat das Mitglied der "Kelly Family" ein neues Projekt. Gemeinsam mit seiner Frau Tanja und den vier Kindern soll es auf einen 30.000 Kilometer langen Roadtrip gehen. Eine Reise auf der längsten Straße der Welt, der Panamericana. Begleitet werden sie dabei von RTLZWEI.

Joey Kelly (50), Mitglied von "The Kelly Family", wagt gemeinsam mit Ehefrau Tanja (50) und ihren Kindern Luke (23), Leon (19), Lillian (16) und Lisann (7) ein Abenteuer der Extraklasse. Die sechsköpfige Familie will in einem alten Wohnmobil und ohne einen Cent in der Tasche von Kanada nach Argentinien reisen – und zwar auf der längsten Straße der Welt, der Panamericana. Zwei Kontinente, 15 Länder und rund 30.000 Kilometer haben die Musiker vor sich.

Ein Plan mit vielen Herausforderungen Wie zu Zeiten der "Kelly Family" sind die Reisenden auf die Großzügigkeit ihres Publikums angewiesen. Denn die nächste Generation der Künstler-Familie lebt auf ihrer Tour von Spenden, die sie unter anderem durch Straßenmusik und Aushilfsjobs sammeln. Ab Mittwoch, 3. Januar, gibt es neun Folgen der neuen Doku-Soap "Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana" bei RTLZWEI zu sehen.

Ihre Intention hinter dem Vorhaben: Die Zeit als Familie genießen. Denn wer weiß, wie viel Zeit ihnen noch als Familie unter einem Dach bleibt? Los geht es mit ihrem eigens umgebauten Wohnmobil im heimischen Rheinland. So viel Handwerkskunst in dem Vehikel auch stecken mag, bis nach Kanada schafft es das alte Ding nicht. Eine Alternative zu finden, ist jedoch gar nicht so leicht.

Das ist nicht die einzige Herausforderung, die es zu meistern gilt. Schnell merken die Kellys, dass ihr Plan, größtenteils von Spenden zu leben, schwerer umzusetzen ist, als anfangs vermutet. Außerdem erleben sie in dem ein oder anderen Land ein böses Erwachen – nicht überall ist es so sicher wie in Deutschland.