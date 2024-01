"Tagesschau" ist die erfolgreichste Nachrichtensendung in Deutschland

Gerade in Zeiten der Kriege und Krisen können die Menschen verlässliche Nachrichtensendungen anscheinend gut gebrauchen. Dabei scheint das Publikum einem Format nach wie vor besonders zu vertrauen: Die "Tagesschau" um 20 Uhr war auch 2023 Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenformat. Das geht aus einer Pressemitteilung der ARD hervor.

"Keiner anderen Nachrichtenmarke vertrauen die Menschen in Deutschland mehr als der 'Tagesschau'. Gerade in Zeiten zunehmender Falschmeldungen und Desinformation können sie sich darauf verlassen, dass wir weiterhin durch sorgfältige Recherche Verlässlichkeit und Orientierung bieten", erklärte NDR Intendant Joachim Knuth. Dem stimmte auch Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, zu: "Wo Tagesschau draufsteht ist auch Tagesschau drin. Das macht uns zu so einer starken Nachrichtenmarke."