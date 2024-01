Keine Auftritte mehr von Céline Dion? "Stimme kommt einfach nicht zurück"

Schon seit einiger Zeit geht es Céline Dion gesundheitlich nicht gut. Laut der US-Zeitschrift "National Enquirer" stellte ein Insider nun das näher rückende Karriereende der 55-jährigen Sängerin in den Raum: "Sie hat Spasmen in ihren Stimmbändern", wir der Informant zitiert. "Sie kann gut singen – so wie ihr Céline kennt, für ein paar Töne, dann setzt ein Krampf ein und wirft das, was sie singt, völlig aus dem Gleichgewicht."