Polizist bei WWM berichtet vom Einsatz bei Lena Meyer-Landrut

Es läuft rund bei "Wer wird Millionär?" In der dritten Ausgabe der 3-Millionen-Euro-Woche ging es für alle, die gegenüber Günther Jauch Platz nahmen, einen großen Schritt weiter. Mit mindestens 16.000 Euro im Gepäck treten Gastwirt Daniel Hieninger aus dem bayerischen Laaber (16.000 Euro), Latein- und Französischlehrerin Cornelia Finger aus Hürth (16.000 Euro), Claim Manager Benjamin Granderson aus Frankfurt (32.000 Euro), und Psychologin Sarah Hensiek aus dem niedersächsischen Melle (32.000 Euro) am Freitag im Finale um drei Millionen Euro an. Läuft!

Mit Helene Fischer Leben retten

Was passiert, wenn es auf den Straßen Berlins nicht so läuft, berichtete Phillip Hohenberger anlässlich der 4.000 Euro-Frage: "Wer sollte sich in der entsprechenden Situation an das Motto "Prüfen-Rufen-Drücken" halten?" Prompte Antwort: "Ersthelfer bei Herzstillstand". Auch wenn ihn Günther Jauch "phänotypisch nicht sofort als Polizeibeamten verortet" hätte, fährt der Kandidat als Polizeibeamter in Berlin Streife und hat dort oft Kontakt zu Rettungskräften. Wiederbelebungsversuche wie die Herzdruckmassage seien dabei an der Tagesordnung. "100 Mal pro Minute" müsse das Herz da massiert werden, so Hohenberger.