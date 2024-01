"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zur Sonderfolge des ARD-Krimis mit Sven Martinek

Für Kommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) wird es heftig. Der Ermittler erschießt einen Mann, um einen Mord an seinem Kollegen zu verhindern. Dann wird sein zertrümmertes Motorrad gefunden, das über eine Steilküste gefahren ist. Hat der "Morden im Norden"-Kommissar das überlebt? Zum ersten Mal wird eine Folge der Vorabend-Krimiserie zur Primetime ausgestrahlt.

Morden im Norden – Am Abgrund Krimi • 02.01.2024 • 20:15 Uhr

Der größte Schock erwartet Fans der Vorabend-Krimiserie "Morden im Norden" gleich zu Beginn des ersten Spielfilms "Am Abgrund" (Regie: Dirk Pientka): Kommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) ist offenbar tot. Den zerstreuten Trümmern zufolge ist er mit dem Motorrad über eine Steilküste gefahren. Doch wie so oft im Fernsehen ist am Ende nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Die Kette unglücklicher Umstände Das dramatische Ereignis steht am Ende einer Kette unglücklicher Umstände, die zwei Tage zuvor auf dem Lübecker Altstadtmarkt beginnt: Adam Reichelt (Adrian Julius Tillmann) versucht vergeblich einen Ring zu stehlen. Die Streifenpolizisten Romina Petersen (Caroline Hellwig) und Mirco Jennings (Jörn Hentschel) verhindern seine Flucht, schließlich drückt Mirco den ächzenden Dieb mit dem Knie auf dessen Oberkörper zu Boden.

Man kommt nicht umhin, zumindest kurz an den tragischen Tod des US-Amerikaners George Floyd im Mai 2020 zu denken. Im TV-Krimi aber schafft es Adam, sich zu befreien. Er schnappt sich außerdem die Dienstwaffe des Polizisten und flüchtet mit einer Frau als Geisel in ein Parkhaus. Die zufällig vorbeikommenden Kommissare Kiesewetter und Lars Englen (Ingo Naujoks) nehmen die Verfolgung auf. Als Lars in die Schusslinie des Täters gerät, muss sich Finn entscheiden: Er schießt auf Adam, der noch am Tatort verstirbt.

So geht es bei "Morden im Norden" weiter Finn muss sich daraufhin den internen Untersuchungen durch Linda Stamm (Pina Kühr) stellen. Nach einer unerwarteten Aussage der Geisel (Maja Jurić) wird er suspendiert, zum Schutz vor der Presse zieht er sich in sein altes Ferienhaus an der Ostsee zurück, während Lars und Gregor (Jonas Minthe) unter Hochdruck an seiner Entlastung arbeiten. Auch Staatsanwältin Elke Rasmussen (Tessa Mittelstaedt), die zufällig in der Stadt ist, will ihrem alten Freund beistehen. Doch als sie am Ferienhaus ankommt, ist Finn nicht allein ...

"Morden im Norden – Am Abgrund" ist ein solider, über weite Strecken spannender Krimi. Vorwissen aus der vom NDR produzierten Vorabend-Serie "Morden im Norden" (16 neue Folgen ab Montag, 8. Januar, wöchentlich, um 18.50 Uhr, im Ersten) benötigen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht: "Wir wollten eine Geschichte erzählen, die auch jene Zuschauer verstehen und fesselt, die bisher keine einzige Folge von 'Morden im Norden' gesehen haben", erklärt Hauptdarsteller Sven Martinek im Interview.

Er wie auch Regisseur Dirk Pientka, der rund 30 der bisher gesendeten 140 Episoden am Vorabend inszenierte, zeigen sich zu Recht voll des Lobes für ihre Kollegin Maja Jurić: Sie sei "eine große Entdeckung", schwärmt Pientka: "Ein Glücksgriff. Sie ist eine tiefsinnige junge Frau, deren eigene Biografie deutliche Parallelen zu der Geschichte ihrer Figur aufweist."

Tatsächlich mussten sowohl die 1989 in Sarajevo geborene Schauspielerin als auch die von ihr verkörperte Figur Maja Jurić in ihrer Kindheit aus einem Kriegsgebiet fliehen: "Miriam floh vor dem Kosovo-Krieg, während ich im Alter von drei Jahren vor dem Krieg in Bosnien geflüchtet bin", berichtet Jurić: "Ich hatte das Glück, dass ich zusammen mit meinen Eltern nach Deutschland kam." Dem ohnehin schon sehenswerten Krimi verleiht diese Parallele eine besondere Note.