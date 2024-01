Darts-WM mit verblüffender Einschaltquote: Finale lockt Millionenpublikum

Das Interesse an der diesjährigen Darts-WM war enorm, wie sich auch an den herausragenden Einschaltquoten zeigte. Millionen verfolgten das spannende Duell zwischen Luke Humphries und "Wunderkind" Luke Littler.

Nicht nur Großbritannien befand sich am Mittwochabend im Darts-Fieber – auch in Deutschland begeisterte das Finale der Darts-WM 2024 die Menschen: Die Übertragung aus dem legendären Londoner "Ally Pally" bescherte dem Sportsender Sport1 abermals hervorragende Quoten. Ab 21 Uhr wollten im Schnitt 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer das Finale für sich entscheiden kann.

Das "Wunderkind" an den Dartpfeilen

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging die Sendung mit 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (19,3 Prozent Marktanteil) als Tagessieger hervor. Bereits das Halbfinale am Dienstag überzeugte rund 850.000 14- bis 49-Jährige, was einem sehr guten Marktanteil von 17,3 Prozent entsprach.