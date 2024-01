Amira und Oliver Pocher feierten zusammen Silvester: "Amira lag mir weinend in den Armen"

Anschuldigungen hier, Vorwürfe da: Zwischen den einst in Harmonie verbundenen, nun aber getrennt lebenden (Noch)-Eheleuten Amira (31) und Oliver Pocher (45) herrschte zuletzt Zoff an allen Fronten. Insofern kommt die Tatsache, dass die beiden gemeinsam Silvester feierten, ein wenig überraschend. Wie der Abend verlief, hat der Entertainer nun gegenüber Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) im gemeinsamen Podcast "Die Pochers – Frisch recycelt" verraten.

Kurz darauf teilten die beiden einen sehr emotionalen Moment, wie Oliver Pocher beschrieb: "Wir standen da. Ihr war dann kalt komischerweise – trotz Mantel", erinnerte er sich. "Da habe ich sie dann in den Arm genommen. Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag weinend bei mir in den Armen."

Meyer-Wölden brachte der Moderatorin Verständnis entgegen: "Sie ist ja keine Eiskönigin. Sie hat auch Emotionen", stellte sie fest. Vor allem "in solchen Momenten, wenn das einem so vor Augen geführt wird: Silvester, die Kinder sind da, man schließt ein sehr turbulentes Jahr ab und feiert trotzdem noch zusammen ..."

Für Pocher gehe es in erster Linie um das "Wie": "Wenn Amira keine Gefühle mehr für mich empfindet – zumindest nicht mehr so, dass sie sagt, sie möchte mit mir zusammenbleiben – und sie trifft die Entscheidung, dann ist das in Ordnung", beteuerte er. Aber es komme immer darauf an, wann und wie viel man belogen wird. Der TV-Star zeigte sich überzeugt: "Wenn man das anders kommuniziert hätte, hätte das auch anders laufen können."