Der "Bergdoktor" verliebt! So romantisch wird es bei Dr. Martin Gruber (Hans Sigl)

Liebe lag beim "Bergdoktor" in der Luft. Das Privatleben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) konnte nach den letzten Turbulenzen etwas mehr Harmonie gut gebrauchen. Zum Auftakt der neuen Staffel bahnte sich eine Romanze für den "Bergdoktor" an. Wie geht es weiter mit der neuen Liebe?

Am Donnerstagabend holte "Der Bergdoktor" einen Hauch Frühling ins winterliche ZDF-Programm: Die Kulisse rund um den Wilden Kaiser blieb zu Beginn der 17. Staffel der beliebten Heimatserie grün. Passend dazu sei, so versprach Hauptdarsteller Hans Sigl kürzlich im Interview mit der Agentur teleschau, in Elmau nun "wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit angesagt".

Erste Kuss im Regen

Tatsächlich ließen die Frühlingsgefühle in der ersten neuen Folge ("Der Blick nach vorne"), die das ZDF am Donnerstagabend zeigte, nicht lange auf sich warten. Hatte Dr. Martin Gruber (Sigl) die Avancen von Karin Bachmeier (Hilde Dalik) in der Vergangenheit noch abgewehrt, ließ er sich nun doch zu einer Liebelei hinreißen. "Was halten Sie davon, wenn wir unsere kleine Einweihungsparty nachholen?", fragte Karin Martin zu Beginn der Episode. Gesagt, getan: Noch vor Beginn der "Party" zu zweit kam es zum ersten Kuss – im strömenden Regen.