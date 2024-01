"Die Promi-Darts-WM 2024": Diese Stars sind dabei! Kritik und Infos zum Event auf ProSieben

Kaum ist die Darts-WM 2024 zu Ende gegangen, wollen auch die prominenten Hobby-Spieler ihr Können an der Dartscheibe unter Beweis stellen. Bereits zum sechsten Mal versuchen sich bekannte Persönlichkeiten bei dem ProSieben-Wettkampf an die Spitze zu werfen. Es verspricht ein unterhaltsamer Wettkampf zu werden.

Jetzt fliegen sie wieder, die bunten Pfeile: Eben erst ging die "offizielle" Profi-Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London über die Bühne. Schon schiebt ProSieben erneut "Die Promi-Darts-WM 2024" nach. Sie versteht sich augenzwinkernd als Show-Variante mit hohem Unterhaltungsfaktor. Doch auch im feinen Maritim Hotel in Düsseldorf, wo das Event stattfindet und in voller Länge aufgezeichnet wird, steht echter Wettkampf-Ehrgeiz im Zentrum. Immerhin tritt die internationale Darts-Elite zusammen mit sechs mehr oder weniger prominenten Hobby-Spielern an. Vor der Scheibe geht es im sogenannten "501 Modus" um den Turniersieg. Moderator ist Christian Düren. Und der sogenannte "Darts-Papst" Elmar Paulke kommentiert die Duelle.