Starke Quote für das "Traumschiff": So verlief die Folge mit den Pochers!

TV-Kapitän Max Prager ( Florian Silbereisen ) ist mit seinen Passagieren in der 100. Folge "Das Traumschiff" ins indonesische Nusantara geschippert. Mit an Bord waren unter anderem Amira und Oliver Pocher. Trotz schauspielerischer Schwächen lockte die Neujahrs-Episode zahlreiche Zuschauer vor den Fernseher.

Was war das für eine Aufregung: Die inzwischen offen spinnefeind gesinnten Eheleute Amira und Oliver Pocher saßen Mitte November Seite an Seite in der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" und erspielten 125.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Dass sich das Paar zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (17. Oktober) bereits alles andere als grün war, ließ sich aufgrund zahlreicher verbaler Scharmützel erahnen.