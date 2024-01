"Reality Backpackers": Finden die Stars den Weg zurück? Alle Teilnehmer und Infos in der Übersicht

Darum geht es in "Reality Backpackers"

Für vier Backpacker-Paare beginnt ein ganz besonderes Abenteuer. Zunächst werden die Teams mit einem Jeep aus ihren Villen in Thailand abgeholt. Dann werden sie an Stränden, im Dschungel oder in den Kleinstädten der Insel ausgesetzt. Natürlich ohne jegliche Hilfsmittel wie Handys sollen die Realtiy-Sternchen zurück zum Startpunkt finden. Die Wegbeschreibung erhalten die Teams verschlüsselt. Auch ihren Schlafplatz müssen sie finden, der irgendwo in der Wildnis ist. Durch das Exit-Voting kann die Reise schnell wieder vorbei sein und die Promis müssen den Flug nach Hause antreten. Wer geht verloren oder gibt auf? Wer findet sich ohne Smartphone und Navigation zurecht?