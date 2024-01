"Nord Nord Mord – Sievers und die fünf Fragezeichen": Kritik zur neuen Krimi-Folge mit Julia Brendler und Oliver Wnuk

Klassentreffen haben immer auch eine düstere Seite. Was ist aus wem geworden? Wer hat es geschafft und wer nicht? Und lebt eigentlich dieser komische Wie-hieß-der-gleich noch? Da wird sich misstrauisch beäugt und hinter der freundlich-nostalgischen Fassade kommt nicht selten die gegenseitige Verachtung von damals zum Vorschein. Perfekte Kulisse für einen Krimi also – ein Umstand, den sich schon die ein oder andere "Tatort"- und Netflix-Produktion zunutze machte.

Doch was, wenn es sich bei den ehemaligen Klassenkameraden und -kameradinnen um Ex-Polizeischüler handelt – und somit gestandene Ermittlerinnen und Kommissare aufeinandertreffen? In der neuen Episode der beliebten Krimireihe "Nord Nord Mord" wird aus dem Polizisten-Klassentreffen auf Sylt ein veritabler Mordfall, und aus ehemaligen Mitschülern werden Verdächtige.

Denn während die beiden Kommissare Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) nach dem Täter suchen, wird am Sylter Strand plötzlich auch auf Sievers geschossen. Das Klassentreffen gerät zum Tatort, die insgesamt nur vier verbliebenen Ex-Polizeischüler stehen unter Polizeischutz und dürfen das Haus nicht verlassen – aus Sicherheitsgründen, wie ihnen versichert wird. Statt des angedachten feucht-fröhlichen Zusammenseins beherrscht Unmut das Kammerspiel am Watt – aber glücklicherweise auch der gewohnt augenzwinkernde Witz.

Regisseur Sven Nagel, der auch das Drehbuch mitverfasste, macht in seinem zweiten "Nord Nord Mord"-Krimi vieles richtig. Es macht Spaß, dem verklemmten Sievers dabei zuzusehen, seine – abgesehen vom alten Schwarm Alex (Idil Üner) – offensichtlich ungeliebten Ex-Mitschüler zu bewirten. Es gibt alte Anekdoten, überraschende Geständnisse und vorsichtige Annäherungen, etwa des bayerischen Kollegen Gernot (Gerhard Wittmann): "Hast Lust auf ein Weißwurstfrühstück?" – "Auf Sylt?" – "Der Metzger ist Augsburger, das lässt hoffen." Die Lust am pointierten Dialog ist in jeder Szene des Films spürbar.

Wie so oft ist es auch eine helle Freude, den von sich selbst überzeugten Feldmann und seine zweifelnde Kollegin Behrendsen beim alltäglichen Hickhack zu beobachten: "Wieso ausgerechnet du?", fragt sie an einer Stelle verblüfft, nachdem er von seiner erhofften Einberufung für eine Einsatzgruppe gegen das organisierte Verbrechen berichtet. Ja, die beiden können sich durchaus einreihen in die Riege der liebenswertesten Ermittlerduos der Nation. Überhaupt wird aus der Tätersuche beim Klassentreffen in "Sievers und die fünf Fragezeichen" dank des gesamten Ensembles ein unterhaltsamer, charmanter und durchaus auch spannender Krimi.