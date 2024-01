"37°: Grenzenlose Liebe – Zwei Kulturen – eine Familie": Kritik zur Reportage

Liebe über kulturelle Unterschiede hinweg. Die "37°"-Reportage erzählt die Geschichte dreier Paare, die für ihre Liebe kämpfen mussten. Daraus ist ein berührender Film geworden, der Menschen zeigt, die ihren Weg gemeinsam gehen wollen, auch wenn es nicht immer leicht ist.

37°: Grenzenlose Liebe – Zwei Kulturen – eine Familie Dokumentation • 09.01.2024 • 22:15 Uhr

Liebe findet ihren Weg, heißt es. Immer. Aber wenn in der Liebe verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, kann das eine Herausforderung für das Paar werden – obwohl beide Partner vieles gewinnen und voneinander lernen können. Jule Sommer widmet sich in "37°: Grenzenlose Liebe – Zwei Kulturen – eine Familie" diesem Thema und lässt drei Paare ihre ganz individuelle Geschichte erzählen.

Die Höhen und Tiefen Für die Reportage begleitete Sommer die Paare ein Jahr lang – bei allen Höhen und Tiefen. Sie erklären, wie sie es schaffen, ihre Liebe aufrechtzuerhalten und Grenzen zu überwinden. Den Anfang machen Janina Rehm und Merter Gölyeri, die sich vor fünf Jahren kennenlernten. Für ihre Familien war die unterschiedliche Herkunft ein Problem, besonders für Janinas Angehörige.

Sofort war das stereotype Bild einer türkischen Hausfrau mit Kopftuch und vielen Kindern in ihren Köpfen: "So mancher in unseren Familien denkt noch sehr traditionell", erklärt Merter. Doch das Paar glaubte an die Liebe und feierte eine multikulturelle Hochzeit. Anfang 2024 soll ihr erstes Kind zur Welt kommen.

Liebe im Bergdorf am Kilimandscharo Christian Kreisel musste sich ebenfalls Vorurteilen stellen, als er sich 2015 beruflich in einem Bergdorf am Kilimandscharo aufhielt und dort in Irene Thadei Leony seine große Liebe fand. Das Paar bekam viel Gegenwind und hatte es mit teils unfassbaren Einschätzungen zu tun: Laut Irenes Freundinnen möchte der Notarzt aus Marburg sie bestimmt für eine hohe Summe kaufen und in Deutschland als Sklavin halten. Die Familie wurde gegenüber Irene sogar gewalttätig – nur, damit sie keinen Kontakt zu Christian hat.

Doch auch hier setzte sich die Liebe durch. Nach viel Überzeugungsarbeit holte er Irene nach Marburg und heiratete sie standesamtlich. Danach wurde ihm in einem traditionellen Ritual am Kilimandscharo Irene als Frau zugesprochen. Nun möchte Christian für einige Jahre in Tansania arbeiten – doch Irene ist dagegen. Ihre gemeinsamen Töchter sollen in Deutschland zur Schule gehen und hier aufwachsen.

Von Sri Lanka nach Brandenburg Und dann sind da Andrea Launhardt und Chandralal Premakumara. Nachdem sie 16 Jahre in Chandralals Heimat Sri Lanka gelebt haben, flüchtete die Familienmutter mit ihren drei Kindern 2022 nach Brandenburg. Unter den wirtschaftlichen Bedingungen konnten sie nicht mehr in Sri Lanka bleiben. Wegen seines Arbeitsvertrags durfte Chandralal erst später nach Deutschland ziehen.

Für Andreas Familie ist die Situation ebenfalls eine Umstellung. Besonders ihre Mutter macht sich Sorgen, ob sich ihr Schwiegersohn in Brandenburg zurechtfinden wird. Wird der Neuanfang zur Belastungsprobe für das Paar Andrea und Chandralal?

Jule Sommer erzählt in "37°: Grenzenlose Liebe – Zwei Kulturen – eine Familie" von wunderbaren Menschen, die versuchen, ihren Weg zu gehen – auch wenn der nicht gerade leicht ist. Ein menschelnder Beitrag, wie man es seit vielen Jahren von der "37°"-Reihe im ZDF kennt.

37°: Grenzenlose Liebe – Zwei Kulturen – eine Familie – Di. 09.01. – ZDF: 22.15 Uhr