Streaming-Tipp "No Hard Feelings": Lohnt sich die Komödie mit Jennifer Lawrence?

Wer in „No Hard Feelings“ mitspielt

Maddie wird gespielt von Jennifer Lawrence, die von 2011 bis 2016 viermal für den Oscar nominiert war. 2011 hatte sie die Chance, den renommierten Preis für „Winter’s Bone“ zu erhalten. Ein Jahr später gewann sie ihn für „Silver Linings“. Erneut nominiert war sie 2014 für „American Hustle“ und 2016 für „Joy – Alles außer gewöhnlich“. Für „Silver Linings“, „American Hustle“ und „Joy“ wurde sie zudem jeweils mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Die Rolle des Percy Becker in „No Hard Feelings“ spielt Andrew Barth Feldman. Der Newcomer trat bislang vor allem als Musical-Schauspieler in Erscheinung und studiert an der Harvard University. Für die Dreharbeiten an „No Hard Feelings“ nahm er ein Urlaubssemester. Die Eltern seines Charakters, das Ehepaar Becker, werden von Matthew Broderick und Laura Benanti verkörpert. Vor allem Broderick dürfte älteren Film-Fans ein Begriff sein, war er doch 1986 in „Ferris macht blau“ in der Titelrolle als Ferris Buehler zu sehen. Benanti ist seit 1998 als Schauspielerin tätig – erst im Theater und seit 2005 auch in Film und Fernsehen.