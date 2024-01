Abschied nach 25 Jahren: "Tatort"-Urgesteine verlassen den Krimi

Schauspielerin Annalena Schmidt (rechts), hier im "Tatort: Lenas Tante" von 2023, nimmt in der Folgen "Avatar" Abschied von ihrer Rolle als Frau Keller. Dass sie schon 72 Jahre alt ist, sieht man der in Worms geborenen, aber in Hamburg lebenden Schauspielerin allerdings nicht an. Fotoquelle: SWR/Benoît Linder