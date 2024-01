"Biggest Loser": Christine Theiss macht Ramin Abtin im ersten Trainer-Duell platt

Nicht alles, aber vieles neu macht die 16. Staffel der erfolgreichsten Abspeck-Show der Welt. Das Ganze heißt bei SAT.1 jetzt wieder "The Biggest Loser". "Leben leicht gemacht" ist als Titelanhängsel an die zweite Stelle gerückt – im vergangenen Jahre war das noch anders.

Da gibt es auch in der 16. Staffel etliche "Überschussreserven". Die 16 Übergewichtigen, die sich nach der Ankunft auf Naxos für das mehrwöchige Abspeck-Camp qualifizierten, brachten zu Beginn insgesamt 2.282 Kilogramm auf die Sammelwaage – so viel wie ein stattlicher Wohnwagen. Acht der Abnehmwilligen werden von einer neuen Trainerin auf ihrem Weg ins neue, leichtere Leben gecoacht: von Dr. Christine Theiss (43) persönlich.

Der "Kampf der Giganten"

Alter Name (gut so!), neuer Sendeplatz (Montag Primetime statt Sonntagvorabend) also. Dazu eine Trennung von Trainerin Sigrid Ilumaa, die offenbar ohne Ressentiments erfolgte und über die Theiss die Instagram-Fangemeinde schon im November informierte. Irgendwie war die Entwicklung der Campchefin zur Trainerin aber auch folgerichtig. Schließlich wurde Theiss als aktive Kämpferin zur Kickbox-Legende und nicht als Moderatorin. No more "Mrs. Niceguy", könnte man meinen, denn die neue Trainerin ließ die Kandidatenschar gleich richtig ackern.