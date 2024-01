Kaley Cuoco packt aus: Deshalb hat sie ihre Schwangerschaft verheimlicht

"Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben!": Mit diesen Worten präsentierte Kaley Cuoco im April 2023 ihren Nachwuchs. Cuoco, die als Penny in der US-Sitcom "The Big Bang Theory" weltweit berühmt wurde, zeigte in einem Instagram-Beitrag stolz ein Bild ihrer Tochter. Im Oktober hatten die 38-Jährige und ihr Lebensgefährte und Schauspielkollege Tom Pelphrey ("Ozark") bekannt gegeben, ihr erstes Kind zu erwarten.