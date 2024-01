"Sturm auf das Kapitol – Der Angriff auf die US-Demokratie": Kritik zur hochgelobten Doku

Es sind Bilder, die um die Welt gingen. Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhängern das US-Kapitol. Es war ein gewalttätiger Angriff auf die Demokratie. Die sehenswerte Doku beleuchtet die vier Stunden des schockierenden Erlebnisses.

Martialisch dreinschauende Typen in Trump-Kluft motivieren sich gegenseitig mit Kampfparolen; als Mob ziehen sie entschlossen Richtung Kapitol, wo gerade die Wahlniederlage ihres Idols besiegelt werden soll. Es sei ihr Haus, sie hätten das Recht, es zu betreten, brüllen sie. Dann eskaliert die Lage, Absperrgitter fliegen auf die Sicherheitskräfte, die Polizei wirft Rauchgranaten, wird schließlich aber von der Masse überrannt. Es sind noch immer beeindruckende Bilder: die in den USA und Großbritannien gefeierte Dokumentation "Sturm auf das Kapitol.

Die gemeinsam von HBO, BBC und SWR produzierte Dokumentation zeichnet anhand von teilweise unveröffentlichtem Material – darunter Handy- und Videoaufnahmen der Angreifer, Bodycams der Polizisten und Überwachungskameras aus dem Kapitol – nach, was in den denkwürdigen vier Stunden geschah, als die Grundpfeiler der US-Demokratie zeitweise zu wackeln schienen.

Atemberaubende Bilder zeigen bis ins Detail, wer sich am Sturm beteiligte, die Trump-Anhänger scheinen auf Anonymität im Netz wenig Wert zu legen – manche streamten den Angriff online live. Man sieht Anhänger der rechtsextremen Organisation "Proud Boys", Verschwörungstheoretiker von QAnon, wild Kostümierte, aber auch scheinbar normale Menschen, die den Wahlausgang nicht anerkennen wollten – und dem Aufruf des Noch-Präsidenten Donald Trump gefolgt waren, zum Kapitol aufzubrechen.

Tapfere Helden und naive Mitläufer

Auch die Ereignisse im Kapitol selbst, nachdem die Scheiben gesplittert waren und der Mob sich Zutritt verschafft hatte, werden in bis dato ungesehenen Aufnahmen dokumentiert – mit einer fast schon gespenstischen Nähe. Zu sehen ist der berühmte "Wikinger", der die Titelseiten schmückte, zu sehen sind auch jene "angry white men", für die das ganze kein Spiel war. Während die einen nur aus Lust an der Sensation mitgemacht hätten, sei eine weitere Gruppe wirklich gewaltbereit gewesen, berichtet einer der Befragten, die in Interviews zu Wort kommen. Gesprochen haben die Filmemacher nicht nur mit Polizisten, Politikern und Journalisten, sondern auch mit Trump-Anhängern und Mitläufern, die aus ihrer bisweilen erschreckend naiven Perspektive von ihrer Motivation berichten.