Inka Bause nicht begeistert von Landwirt-Protesten: "Mindestens fahrlässig"

Sich aus der Diskussion ganz raushalten, wolle die 55-Jährige aber auch nicht: Schließlich "hat jeder in einer Demokratie, die ich für absolut schützenswert halte, das Recht auf freie Meinungsäußerung und diese auch laut kundzutun", konstatiert sie. Sie habe ihre Tochter dazu erzogen, nicht nur zu meckern, sondern zu handeln, zieht Bause einen Vergleich. In diesem Zusammenhang distanziert sie sich aber von jedweder Gewalt: Das Recht, einen anderen Menschen zu bedrängen und zu bedrohen, habe niemand. Und "andere Menschen daran zu hindern, ihrer Arbeit nachzugehen und Verkehrswege so zu blockieren, dass keine Rettungsgassen mehr möglich sind, das halte ich für mindestens fahrlässig", übt die Moderatorin Kritik an den Straßenblockaden durch landwirtschaftliche Fahrzeuge.