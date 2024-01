Hollywood in Schock: Sunspot-Darsteller Adan Canto mit 42 gestorben

Adan Canto wurde durch seine Rolle als Sunspot in den "X-Men"-Filmen bekannt. Am Montag verlor der 42-Jährige völlig unerwartet seinen Kampf gegen Krebs. Seine Hollywood-Kollegen sind in tiefer Trauer.

Traurige Nachricht aus Hollywood: Adan Canto starb am Montag im Alter von nur 42 Jahren an den Folgen von Blinddarmkrebs. Das gab seine Agentin Jennifer Allen via "The Associated Press" bekannt. Seine Krankheit hielt er bis zuletzt geheim. Der mexikanische Schauspieler und Sänger bleibt seinen Fans für seine Rollen in "X-Men" und "Designated Survivor" in Erinnerung. "Er wird von vielen sehr vermisst werden", schrieb Allen.

Halle Berry würdigte ihren Kollegen: Die 57-Jährige stand gemeinsam mit Canto bei "X-Men" vor der Kamera. Sie postete am Dienstagnachmittag einen rührenden Beitrag auf Social Media, in dem sie sich von ihrem X-Men-Kollegen verabschiedet. "Ich habe noch nicht die richtigen Worte gefunden ... aber mein lieber, süßer Freund Adan hat gerade seine Flügel bekommen. Für immer, für immer in meinem Herzen", schreibt der Hollywoodstar unter ein Bild von Canto.

Berry und Canto arbeiteten zuletzt 2020 in dem MMA-Drama Bruised zusammen, das Berrys Regiedebüt war. Canto spielte die Rolle von Desi, dem Manager und Freund von Berrys Figur.

Freunde, Familie und Kollegen trauern um Adan Canto Auch seine Schauspiel-Kollegen aus dem ABC-Politthriller "Designated Survivor" nahmen von Canto mit emotionalen Posts Abschied. "Ich bin untröstlich über den Verlust", trauerte Serienhauptdarsteller Kiefer Sutherland auf Instagram. Canto sei ein so wunderbarer Geist gewesen. "Ich bin auch untröstlich für seine Frau Steph und seine beiden kleinen Kinder. Adan, mögest du in Frieden ruhen."

Italia Ricci sei völlig sprachlos. "Er war der stärkste Mensch, den ich kenne, in jeder Hinsicht, und ich bin so wütend, dass das passiert ist", schrieb die Schauspielerin: "Scheiß auf Krebs." Maggie Q, ebenfalls in der Serie zu sehen, verleiht ihrer Trauer mit folgenden Worten Ausdruck: "Schöner Freund ... Du bist ein Mensch, den Hollywood gar nicht verdient hat. Jeder, der dich kannte, konnte sich glücklich schätzen."

Laut "People"-Magazin ehrten Canto auch Warner Bros. Television und FOX Entertainment in einer Erklärung. Sie hätten mit "gebrochenem Herzen" vom Tod des Schauspielers erfahren.

